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Москвичам рассказали о необычных блюдах, представленных на площадках "Лето в городе"

17:35
  • суббота
  • 14 августа 2021

Повара угостят жареным мороженым и пловом с фруктами

В Москве посетители площадок "Лето в городе" смогут попробовать необычные блюда.

Так, 15 августа на площадке на улице Матвеевская приготовят плов с фруктами. На площадке в ЗелАО представят тыкву, грилованную сырокопченым беконом.

В парке "Бригантина" можно отведать препелку на березовых углях с соусом из вишни, попробовать морепродукты "фламбе", обжаренные на офире, а также персики, запеченные на углях с маршмэллоу.

На ярмарке на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская посетителей угостят мини-бургерами в азиатском стиле с котлетой из крабов и креветок с кисло-сладким соусом и приправой из лемонграсса.

В центре Москвы на Площади Революции приготовят ананас в собственном соку, томленный на огне, куриные крылышки в соусе Терияки и рис на воке с курицей, сообщили в агентстве "Москва".

В ЮЗАО на улице Адмирала Руднева можно попробовать жареное мороженое. Его готовят на металлической поверхности при минусовой температуре с фруктами, ягодами и шоколадом.

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