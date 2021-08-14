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Евгений Попов: открытые тренировки – важный шаг в развитии массового спорта

18:11
  • суббота
  • 14 августа 2021

Активные занятия - норма жизни современного человека

В День физкультурника ведущий программы "60 минут" Евгений Попов принял участие в тренировке, организованной Федерацией бокса.

Боксерские приемы показывала серебряный призер Олимпиады-2012 Софья Очигава. Москвичи не только провели тренировку со спортивной звездой, но и обратили внимание властей на нехватку площадок для занятий спортом.                                                                                                                                                                          

"Формат открытых тренировок завоевывает все большую популярность среди жителей. Причина в его доступности и массовости. Особенно, если занятие проводит известный, прославленный спортсмен, как у нас сегодня", - рассказал Попов.

Он согласился, что городу не хватает спортивных площадок. Журналист пообещал использовать все свои медийные возможности, чтобы обратить внимание на эту проблему.

Победы наших олимпийцев могут стать хорошим мотивирующим фактором для детей и подростков, уверен Попов. Сегодня спорт становится нормой жизни современного человека. 

"Подростки должны видеть и понимать, что спорт – это не только здоровье, хороший внешний вид, но еще и закалка характера, воспитание качеств, необходимых для успешной реализации планов", - подчеркнул журналист.  

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