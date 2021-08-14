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Фанаты "Спартака" оскорбили игроков во время матча с "Уралом"

18:35
  • суббота
  • 14 августа 2021

Болельщики недовольны неудачами клуба

Болельщики футбольного клуба "Спартак" вывесили оскорбительные баннеры с критикой футболистов команды во время матча четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом".

Встреча проходит на московском стадионе "Открытие Арена". Как сообщает РИА Новости, "Спартак" в пяти официальных матчах сезона проиграл четыре раза и вылетел из квалификации Лиги чемпионов.

Болельщики требуют отставки руководства клуба и заявили, что некоторым игрокам "правда режет слух".

"Критика глаза и уши режет, Соболев и Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики", - написали на баннере фанаты.

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