Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200

Президент выразил соболезнования семьям погибших

Российских военных, которые погибли при крушении самолета Бе-200 в Турции, представят к госнаградам посмертно.

Соответствующее поручение министру обороны России Сергею Шойгу дал президент Владимир Путин, говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, российский лидер выразил соболезнования в связи с трагедией родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турции, также погибших при крушении Бе-200.

Ранее соболезнования своим соотечественникам и россиянам выразил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Их героические жертвы не будут забыты!" - написал он по-русски в Twitter.

С глубоким прискорбием узнал о гибели турецкого и российского экипажа в трагической авиакатастрофе, произошедшей во время тушения пожара в Кахраманмараше. Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу. Их героические жертвы не будут забыты! — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 14, 2021

Самолет Бе-200 Минобороны России рухнул при заходе на посадку после выполнения задач по тушению лесных пожаров в Турции.На борту находились восемь человек: пятеро российских военных и трое турков, которые указывали дорогу к очагу пожара. Никто не выжил.

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