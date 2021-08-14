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Глава Крыма рассказал, как отвечал на звонок Путина стоя по пояс в воде

19:28
  • суббота
  • 14 августа 2021

Керчь накрыли мощные ливни

Глава Крыма Сергей Аксенов вспомнил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время наводнения в Керчи.

Аксенов поделился, что ему пришлось ответить на звонок, стоя пол ливнем и "по пояс в воде".

"Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского - Жени Дудник", - рассказал глава республики на совещании по ликвидации последствий стихийных бедствий.

12 августа на Керчь обрушился очередной ливень. За сутки выпало две месячные нормы осадков. Из-за наводнения реки вышли из берегов, часть города затоплена. Ущерб предварительно оценен в 4,7 миллиарда рублей.

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