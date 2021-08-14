ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На организацию видеонаблюдения на выборах в Мособлдуму направят 165,9 млн рублей

22:12
  • суббота
  • 14 августа 2021

Голосование пройдет в Единый день голосования 19 сентября

Избирательная комиссия Московской области направит 165,9 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения на предстоящих выборах. 19 сентября жители региона будут выбирать депутатов Московской областной думы.

Более 13 тыс. человек записались в московский корпус наблюдателей на выборах
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах
ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в сентябре

Контракт на оказание услуг подпишут с компанией "Ростелеком". Она единственная подала заявку на участие в конкурсе. Информация об этом следует из карточки на сайте ЕИС.

Объектом закупки значится "Оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при проведение выборов депутатов Московской областной Думы, а также хранение соответствующих видеозаписей".

Всего "Ростелекому" будет необходимо обеспечить видеонаблюдение в 1807 помещениях для голосования в МО. Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить наличие средств видеонаблюдения, их монтаж и настройку, а также сервисную поддержку.

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Граждане будут выбирать федеральных и региональных депутатов, глав регионов и сельских поселений. В Московской области одновременно с выборами депутатов Мособлдумы пройдет голосование за депутатов Госдумы России.

Трансляции с участков на выборах в 2021 году будут доступны для сотрудников избирательных комиссий (ЦИК, ТИК и т.д.) и партий через служебный портал. Избиратели, наблюдатели и журналисты смогут присоединиться к видеонаблюдению в общественных центрах, которые организуют Общественные палаты в регионах. Видеонаблюдение профинансируют как из федерального бюджета, так и из региональных бюджетов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Выборы
Выборы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.