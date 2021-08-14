На организацию видеонаблюдения на выборах в Мособлдуму направят 165,9 млн рублей

Голосование пройдет в Единый день голосования 19 сентября

Избирательная комиссия Московской области направит 165,9 миллиона рублей на организацию видеонаблюдения на предстоящих выборах. 19 сентября жители региона будут выбирать депутатов Московской областной думы.

Контракт на оказание услуг подпишут с компанией "Ростелеком". Она единственная подала заявку на участие в конкурсе. Информация об этом следует из карточки на сайте ЕИС.

Объектом закупки значится "Оказание услуг, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" при проведение выборов депутатов Московской областной Думы, а также хранение соответствующих видеозаписей".

Всего "Ростелекому" будет необходимо обеспечить видеонаблюдение в 1807 помещениях для голосования в МО. Согласно техническому заданию, исполнитель должен обеспечить наличие средств видеонаблюдения, их монтаж и настройку, а также сервисную поддержку.

В сентябре в России пройдут многодневные выборы. Голосование продлится с 17 по 19 сентября. Граждане будут выбирать федеральных и региональных депутатов, глав регионов и сельских поселений. В Московской области одновременно с выборами депутатов Мособлдумы пройдет голосование за депутатов Госдумы России.

Трансляции с участков на выборах в 2021 году будут доступны для сотрудников избирательных комиссий (ЦИК, ТИК и т.д.) и партий через служебный портал. Избиратели, наблюдатели и журналисты смогут присоединиться к видеонаблюдению в общественных центрах, которые организуют Общественные палаты в регионах. Видеонаблюдение профинансируют как из федерального бюджета, так и из региональных бюджетов.

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