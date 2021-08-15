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Жертвами взрыва топливного резервуара в Ливане стали более 20 человек

10:04
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

Причина инцидента расследуется

На севере Ливана взорвался резервуар для хранения топлива. Как сообщили в Красном Кресле, в результате погибли 22 человека, еще около 80 пострадали. Кроме того, несколько человек числятся пропавшими без вести.
Названа причина крупного пожара в порту Бейрута

На текущий момент причина инцидента не установлена. "На месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести", - приводит ТАСС заявление главы Ливанского общества Красного Креста Джорджа Кеттане.

Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, примерно в 03:30 по московскому времени. По некоторым данным, в резервуаре было порядка 60 тысяч литров мазута.

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