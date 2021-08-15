Жертвами взрыва топливного резервуара в Ливане стали более 20 человек

Причина инцидента расследуется

На севере Ливана взорвался резервуар для хранения топлива. Как сообщили в Красном Кресле, в результате погибли 22 человека, еще около 80 пострадали. Кроме того, несколько человек числятся пропавшими без вести.

На текущий момент причина инцидента не установлена. "На месте работают 24 бригады скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы города Триполи, у большинства из них ожоги различной степени тяжести", - приводит ТАСС заявление главы Ливанского общества Красного Креста Джорджа Кеттане.

Взрыв прогремел в ночь на воскресенье, примерно в 03:30 по московскому времени. По некоторым данным, в резервуаре было порядка 60 тысяч литров мазута.

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