Арзамасова и Авербух стали родителями

У них родился мальчик

Елизавета Арзамасова и хореограф в фигурном катании Илья Авербух стали родителями. Об этом актриса сообщила в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой пара обнимает новорожденного.

В конце июня актриса и хореограф раскрыли пол будущего ребенка – это мальчик.

Ребенок стал первым для Лизы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирины Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.

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