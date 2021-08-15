Арзамасова и Авербух стали родителями

У них родился мальчик
Елизавета Арзамасова и хореограф в фигурном катании Илья Авербух стали родителями. Об этом актриса сообщила в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой пара обнимает новорожденного.
В конце июня актриса и хореограф раскрыли пол будущего ребенка – это мальчик.
Ребенок стал первым для Лизы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирины Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram