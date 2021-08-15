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Арзамасова и Авербух стали родителями

10:17
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

У них родился мальчик

Елизавета Арзамасова и хореограф в фигурном катании Илья Авербух стали родителями. Об этом актриса сообщила в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой пара обнимает новорожденного.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

В конце июня актриса и хореограф раскрыли пол будущего ребенка – это мальчик.

Ребенок стал первым для Лизы и вторым для Ильи. Ранее Авербух уже был женат на своей коллеге Ирины Лобачевой, которая родила ему сына Мартина – мальчик живет вместе с отцом и его новой женой.

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