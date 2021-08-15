В Краснодарском крае борются с последствиями ливней

Климатический вихрь сейчас сосредоточен над азовским побережьем

За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Подтоплены сотни зданий. Эвакуированы около полутора тысяч человек - среди них дети, отдыхавшие в лагерях. В ходе совещания по ситуации с природными катаклизмами Владимир Путин назвал масштаб наводнения беспрецедентным.

В низинных районах вода самотеком не уходит, так и стоит. Автомобили едут медленно, чтобы не получить гидроудар. Пешеходы прощупывают дно – боятся провалиться в открытые люки.

Практически мангровый лес. И это не юго-восточная Азия, а наша Анапа после тропических дождей. В квартале, где расположено сразу несколько пансионатов и санаториев, ливневки не справились, и туристы оказались просто заблокированы потоками воды.

Чтобы добраться до пляжа или магазина, приходится преодолеть целое озеро. В гостевых домах постояльцев с первых этажей переселили на верхние. Отпуск у многих испорчен.

Песчаные пляжи Анапы размыло. Разрушены спуски к берегу. Вода пробила несколько ручьев. В море вынесло грязь и мусор. Некоторые отдыхающие собирают мусор. Купаются единицы – сейчас это не безопасно.

Между Анапой и аэропортом, где дорогу просто смыло потоком, строители возвели новое полотно, и к ночи восстановили движение. Впрочем, во многих поселках Краснодарского края до сих пор в ходу водный транспорт.

В станице Гостагаевской под Анапой ливень переполнил пруд и рыбу выбросило на поля. Местные жители собирали улов голыми руками. По данным МЧС, за эти дни на Анапу и Темрюк выпала годовая норма осадков. Вода, скопившаяся в полях, превратилась в сокрушительную нагонную волну.

Мезоциклон "Зарема" не отступает. Климатический вихрь сейчас сосредоточен над азовским побережьем России. Сильные порывы ветра, дожди – штормовое предупреждение сохраняется до конца суток.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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