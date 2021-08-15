Пожар удалось остановить в 60 километрах от Якутска

Но ситуация по-прежнему сложная

В Якутии усилена группировка для тушения природных пожаров. На борьбу с огнём брошены спасатели, военные, сотрудники Авиалесоохраны - всего почти 5 тысяч человек и сотни единиц техники. С помощью самолёта Ан-26 "Циклон" в республике вызвали искусственные дожди. Ликвидированы 10 очагов возгорания.

Сегодня основная борьба с пожарами в Якутии ведется вручную. В труднодоступные места спецмашины МЧС пройти не могут - нет дорог. Из-за сильного задымления невозможно использовать и основные силы авиации.

В республику переброшены дополнительные силы МЧС и Авиалесоохраны. Общая численность группировки - более пяти тысяч человек. Спасателям помогают волонтеры. Благодаря совместным усилиям количество очагов удалось немного сократить.

Главное - опасности населенным пунктам нет. Ветер гонит волну огня в противоположную сторону. Угроза миновала и для Якутска. Пламя остановилось в 60 километрах от столицы республики. Объятую пожарами тайгу отрезают от жилых домов с помощью тяжелой техники и встречным палом.

Поселок Бясь Кюель пострадал от пожаров сильнее всего. Полностью уничтожены огнем 30 хозяйств. Около 200 домов удалось отстоять. Сегодня в сожжённом квартале уже начались восстановительные работы. Людям обещают построить новое жилье. Капитальное. К середине октября. Но прежде необходимо создать вокруг поселка зону безопасности. Проложить минерализованные полосы. И расчистить окраины от валежника.

О ситуации в Якутии Юрий Трутнев и Евгений Зиничев доложили президенту. Во время совещания. Глава МЧС сейчас на месте. И лично руководит борьбой с пожарами. Детей из сгоревших деревень отправят в оздоровительные лагеря. Людям с хроническими заболеваниями окажут всю необходимую помощь. Это также распоряжение Владимира Путина. Особенно важно, отметил глава государства, восстановить в срок школы и социально значимые объекты. До 1 сентября пострадавшие должны получить все положенные в таких случаях выплаты.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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