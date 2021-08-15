Израиль отозвал посла из Польши

Чем это было вызвано?

Тель-Авив отозвал главу своего дипломатического представительства в Варшаве. Поводом стали поправки в польское законодательство, которые накануне принял президент Анджей Дуда, сообщает "ТВ Центр".

По сути, они лишают евреев права на возврат имущества, конфискованного во время Холокоста и на получение компенсаций. В Израиле новый закон назвали "антисемитским и аморальным", а Польшу - "страной, которая не чтит память величайшей трагедии в истории человечества".

Глава внешнеполитического ведомства Израиля также рассказал, что Тель-Авив по данному вопросу консультируется с Вашингтоном. Варшава в ответ на отзыв посла пообещала принять симметричные меры. Президент Польши заявил: страна хранит память о преступлениях нацизма, но не позволит использовать это в политических целях.

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