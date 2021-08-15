Талибы начали наступление на Кабул

Радикалы контролируют почти 90% территории Афганистана

США начали эвакуацию сотрудников своего посольства в Кабуле. Как отметили в пресс-службе Белого дома, для безопасности американцев и их союзников, президент Джо Байден потребовал разместить в столице Афганистана до пяти тысяч военных.

Решения нынешней администрации США раскритиковал Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома обвинил Байдена в слабости и полной некомпетентности. Афганистан также покидает посол Великобритании. Своих дипломатов вывозят Италия и Чехия, сообщает "ТВ Центр".

Из республики бегут и правительственные войска. Накануне границу с Узбекистаном пересекли 84 афганских военнослужащих. Только за сутки боевики захватили еще около 10 областных центров. По данным СМИ, радикалы уже контролируют почти 90 процентов территории страны.

Между тем МВД Афганистана сообщило о начале наступления талибов (движение "Талибан" запрещено в России) на Кабул, передает ТАСС.

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