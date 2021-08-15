Видео мощного землетрясения в Гаити

В стране введено чрезвычайное положение

Не менее 300 человек погибли, почти две тысячи получили травмы в результате мощного землетрясения в Гаити. Людей продолжают находить под завалами. Разрушены несколько населенных пунктов.

Здания лежат на боку, жилые дома буквально разломило пополам. Дороги разрушены. Те, кому удалось спастись, помогают людям, оказавшимся под завалами.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло утром. Когда многие еще были дома или собирались на работу. Серию подземных толчков ощутили на юго-востоке страны.

Эпицентр находился в 40 километрах от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тысяч человек, очаг залегал на глубине 10 километров. Больницы, отели, церкви - здания, в которых на момент землетрясения было много людей, разрушены до основания. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

Среди погибших оказался бывший сенатор Гаити Жан Габриэль Фортуне. Его тело было обнаружено под завалами отеля в городе Ле-Ке. Оттуда пострадавших переправляют с столицу республики бортами санавиации и на частных самолётах. Больницы переполнены, людей размещают во дворах - там дополнительно установили палатки.

Землетрясение произошло за несколько дней до прихода тропического шторма Грейс, который, как ожидается, обрушится на остров в начале следующей недели.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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