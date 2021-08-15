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В Москве обсудили развитие юношеского спорта

11:48
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

Каждый ребёнок должен иметь возможность тренироваться около дома

Развитие юношеского спорта обсудили в Москве в рамках форума, посвящённого Дню физкультурника. В мероприятии принял участие член Общественной палаты Евгений Нифантьев.

Одна из главных тем - доступность спорта для детей и подростков. Как отметили на встрече, каждый ребёнок должен иметь возможность выбрать секцию по душе и тренироваться недалеко от дома.

"Спорт формирует характер, спорт формирует волю к победе, внутренний стрежень - то, что особенно важно для нашего подрастающего поколения. Ведь невозможно это найти в интернете за пустым времяпровождением в соцсетях. И мы обязаны дать возможность всем нашим детям и подросткам регулярно заниматься спортом", - заявил Евгений Нифантьев.

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