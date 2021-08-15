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Сирийские школьники прилетели на несколько дней в Москву

11:52
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

Где они уже побывали?

Посещение Московского кремля, Музея Победы, встречи со сверстниками и возможность попрактиковать общение на русском языке. По приглашению министра обороны Сергея Шойгу в российскую столицу прибыли 50 школьников из Сирии.
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Дети не скрывают радости: для многих из них в аэропорту Хмеймим в Латакии началось путешествие мечты. И спустя несколько часов, уже на другом военном аэродроме, в Московской области, им сложно осознать реальность происходящего. От волнения забываются русские слова, которые учили в школе.   

Около полусотни ребят из разных провинций Сирии прилетели на несколько дней в Москву. Программа у сирийской делегации очень плотная: прогулки, встречи и многочисленные экскурсии. В Музее Победы на Поклонной горе реалистичная трехмерная панорама Брестской крепости заставила многих вздрогнуть. Здания в огне, иссеченные снарядами деревья и людей с оружием эти дети уже видели наяву.

Война против террористических организаций в Сирии ведется несколько лет, и изменила жизни многих семей. Среди школьников есть дети погибших военнослужащих сирийской армии.

"В моей жизни произошли очень большие изменения, стало намного сложнее. Мы очень любим русских, они оказали серьезную помощь и поддержку нашей стране", - говорит Марьям Кашур.  

Интерес к культуре, традициям и достопримечательностям России у участников поездки неподдельный. Русские стали частью их жизни: военные из России помогают остановить войну на их родине, а еще восстановить разбитую боевиками мирную жизнь.

В Московском зоопарке сирийские школьники посмотрели на сладко спящую панду Жуи, помахали общительному жирафу Самсону и вблизи рассмотрели рысей.

Впереди еще планетарий и ВДНХ. А сегодняшний день сирийские школьники проведут в подмосковном парке "Патриот", где после экскурсий по территории дети дадут концерт на русском языке.

Наталья Тарасова, Дмитрий Филиппов, Иван Колесников, "ТВ Центр".

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