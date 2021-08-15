В России за сутки выявили 21624 случая COVID-19

В столице - 1954 заболевших

За минувшие сутки в России зарегистрировано 21624 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1954. В Подмосковье за сутки заболели 1359 человек, сообщает АГН "Москва".

Всего в России зарегистрировано 6 600 836 случаев COVID-19, темп прироста составляет 0,33%.

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