В России за сутки выявили 21624 случая COVID-19

В столице - 1954 заболевших
За минувшие сутки в России зарегистрировано 21624 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 1954. В Подмосковье за сутки заболели 1359 человек, сообщает АГН "Москва".
Всего в России зарегистрировано 6 600 836 случаев COVID-19, темп прироста составляет 0,33%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram