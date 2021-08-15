Погибших в Турции российских военных наградили орденом Мужества

Инцидент произошел в субботу

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества членов экипажа российского самолёта Бе-200, который потерпел крушение в Турции. Указ президента в воскресенье опубликовали на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, военнослужащие проявили отвагу, самоотверженность и мужество при тушении пожаров на территории республики.

ЧП произошло накануне. На борту самолёта-амфибии находились пять россиян и трое граждан Турции. После выполнения задачи в горной местности самолёт шёл на посадку. Место крушения сейчас обследуют эксперты Минобороны России и турецкие военные.

Отмечается, что экипаж был опытный. Один из лётчиков Евгений Кузнецов лично участвовал в испытаниях модели Бе-200. Ранее Владимир Путин направил соболезнования родственникам погибших и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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