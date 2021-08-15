Делегация "Талибана" прибыла в президентский дворец в Кабуле

В воскресенье может произойти передача власти

В столице Афганистана начались переговоры, в которых принимает участие делегация движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным СМИ, в скором времени ожидается официальная передача власти.

Ранее власти Афганистана заявили, что Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдет мирным путем. Президент страны Ашраф Гани уже провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

Утром 15 августа сообщалось, что талибы начали наступление на Кабул. США начали эвакуацию сотрудников своего посольства в городе. Афганистан также покидает посол Великобритании.

По данным СМИ, радикалы уже контролируют почти 90 процентов территории Афганистана.

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