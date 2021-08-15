МИД России высказался о ситуации в Афганистане

Дипломатам гарантировали безопасность

Москва вместе с партнёрами работает над созывом экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Афганистане. Об этом во воскресенье заявили в российском МИДе. Ведомство находится в постоянном контакте с сотрудниками нашего посольства в Кабуле. Дипломаты продолжат работу, им гарантирована безопасность. Утром в столицу Афганистана вошли отряды организации "Талибан" (запрещена в России). Как сообщили в МВД республики, передача Кабула пройдёт мирно.

Центральная площадь Паштунистан. Город Джелалабад. В кадре развеваются флаги запрещенного в России движения "Талибан". Публикуя это, повстанцы пытаются убедить мировую общественность: они захватили город, который вместе с Кабулом был последним, контролируемым властями. Мол, победа близко.

На данный момент талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Отчеты о победах боевиков появляются в соцсетях быстрее, чем на них успевают реагировать официальные ведомства. Захват Кабула - один из последних рубежей. Афганский телеканал цитирует радикалов: они ведут переговоры с правительством страны о мирном входе в город отрядов движения. МВД пытается успокоить жителей.

Американцы после спешного бегства своих военных из страны приступили к эвакуации посольства из Кабула. Талибы заявили, что гарантируют безопасность российскому дипведомству. Тем не менее, наш МИД пристально следит за ситуацией.

"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостоянии двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", - заявили в ведомстве.

По данным арабских СМИ, президент Афганистана в воскресенье может сложить полномочия. Руководство переходным правительством может получить экс-глава МВД. Москва призвала к созыву экстренного заседания Совбеза ООН по Афганистану.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram