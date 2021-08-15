Тело четвертого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

Вертолет рухнул 12 августа

С помощью глубоководных аппаратов и водолазов МЧС России со дна Курильского озера поднято тело четвертого погибшего при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне спасатели извлекли из озера тела троих погибших при крушении вертолета.

Напомним, вертолет Ми-8 "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, рухнул в озеро в Кроноцком заповеднике 12 августа. Чудом спаслись восемь человек.

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