По всей России продолжается массовая вакцинация

Благодаря ей число заболевших снижается

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 21 тысячу 624 случая инфицирования коронавирусом. Число новых заболевших в нашей стране снижается четвертую неделю подряд, сообщает "ТВ Центр".

В том числе благодаря массовой вакцинации. В Ставропольском крае ее прошли уже 600 тысяч человек. На прививку идут целыми селами. Сейчас в регионе открыто 250 медпунктов - в поликлиниках и торговых центрах.

А на Ямале иммунизацию можно пройти в "Автобусе здоровья". Его запустили, чтобы снизить нагрузку на больницы. Для вакцинации без отрыва от производства медики на спецтранспорте ездят на предприятия.

В Свердловскую область поступила новая партия вакцин - почти 100 тысяч доз. Людям на выбор предлагают "Спутник V" или его однокомпонентный вариант - "Лайт".

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