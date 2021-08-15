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Умер легендарный футболист Герд Мюллер

15:31
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

Ему было 75 лет

На 76-м году жизни скончался чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер. Об этом сообщает в воскресенье ТАСС со ссылкой на пресс-службу мюнхенской "Баварии", за которую выступал спортсмен.

"Бавария" оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", - говорится в сообщении клуба.

Мюллер выступал в "Баварии" с 1964 по 1979 год. Футболист был признан лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги.

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Футболист Герд Мюллер
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