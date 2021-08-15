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На Западе удивились темпам роста российской экономики

16:05
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

Информацию предоставил Bloomberg

Экономика России восстанавливается после коронавирусных ограничений гораздо быстрее, чем ожидалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов Bloomberg.

Так, отмечается, что ВВП России во втором квартале увеличился более чем на 10%, значительно выросла розничная торговля, а также обрабатывающее производство. По мнению экспертов, в третьем квартале ВВП страны продолжится.

В конце июля главный экономист Международного валютного фонда заявила, что экономика России успешно восстанавливается от последствий пандемии. В своем докладе МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%. При этом эксперты изменили оценку экономического спада в стране в 2020 году с 3,1% до 3%.

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