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Президент Афганистана покинул страну

16:44
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

По неподтвержденным данным, он вылетел в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о своем согласии уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По словам политика, "боевые действия в Кабуле невозможны".

Между тем ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News сообщает, что Гани уже покинул страну. По данным СМИ, он направился в Таджикистан вместе с рядом чиновников администрации. Официального подтверждения этих данных нет.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики движения "Талибан" (запрещено в России) вплотную подошли к Кабулу. Многие жители покидают столицу. В политическом руководстве "Талибана" заявили, что бойцы движения не намерены вступать в Кабул, и будут ожидать мирной передачи власти.

В посольстве России сообщили, что обстановка в Кабуле напряженная, но угрозы нашей дипмиссии нет.

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