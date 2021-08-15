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В Монреале противники ковидных паспортов вышли на улицы

17:13
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

В стране тяжелая ситуация с заболеваемостью

Массовая демонстрация против введения ковидных паспортов прошла в канадском Монреале. В шествии приняли участие не менее 50 тысяч человек, сообщает "ТВ Центр".
ВОЗ проведет дополнительные исследования происхождения коронавируса

Поводом к протесту стало решение властей провинции Квебек учредить специальный документ, подтверждающий факт прививки от коронавируса. Граждане должны будут предъявлять такие паспорта, например, при посещении ресторанов, спортзалов, фестивалей. Система вступит в действие с 1 сентября.

Участники демонстрации призвали власти отменить решение или отложить его, проведя сначала публичные дебаты о необходимости паспортов. Администрация провинции, однако, от дискуссий отказывается. В правительстве Квебека ссылаются на то, что в Канаде идёт уже четвёртая волна коронавируса, и стимулирование вакцинации даёт шанс её замедлить.

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