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Мэра Кривого Рога нашли мертвым

18:04
  • воскресенье
  • 15 августа 2021

Обстоятельства устанавливаются

В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом сообщил глава региона Валентин Резниченко.

"На место выехала оперативная группа следователей̆", - приводит его сообщение ТАСС. По данным СМИ, Павлова обнаружили на веранде дома.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады. Мэром Кривого Рога он стал в декабре прошлого года.

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