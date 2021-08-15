Талибы без боя вошли в Кабул

Радикалы ожидают полной передачи власти

Вооруженные формирования движения "Талибан" (запрещено в России) мирно вошли в Кабул, радикалы занимают оставленные правительственными силами госучреждения.

По словам талибов, они вошли в город "для обеспечения безопасности и предотвращения хаоса", передает ТАСС.

Между тем, по данным Reuters, движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что в Афганистане не будет переходного правительства. В настоящий момент группировка ожидает полной передачи власти.

Ранее сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну. Вместе с ним из Кабула улетели некоторые сотрудники его администрации.

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