Посольство США сообщило об обстреле аэропорта Кабула

Американцев призвали укрыться в убежище

Аэропорт Кабула подвергся обстрелу, сообщили в американском диппредставительстве в Афганистане.

"Поступают сообщения об обстрелах аэропорта. Мы предписываем всем американским гражданам укрыться в убежище", - приводит ТАСС сообщение посольства.

Ранее сообщалось, что талибы "для обеспечения безопасности и предотвращения хаоса" вошли в Кабул. Сейчас группировка "Талибан" (запрещена в России) ожидает полной передачи власти.

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