"Талибан" объявил о завершении войны в Афганистане

Президент Афганистана возложил на радикалов ответственность за "честь и самосохранение" народа

20-летняя война в Афганистане завершена – об этом заявил официальный представитель политического офиса движения "Талибан" (запрещено в России) Мухаммед Наим.

"Мы покончили с этой войной, которая разгорелась в нашей стране 20 лет назад", - приводит РИА Новости его слова, сказанные в эфире телеканала Al-Jazeera. По словам Наима, талибы гарантируют безопасность жителям Афганистана, а также иностранным дипломатам.

Накануне радикалы вошли в Кабул, где заняли оставленные правительственными силами госучреждения. Группировка ожидает полной передачи власти.

Ушедший в отставку с поста президента Афганистана Ашраф Гани, который покинул страну, заявил, что теперь талибы несут ответственность за "честь, собственность и самосохранение" своих соотечественников.

"Либо они сохранят имя и честь Афганистана, либо отдадут приоритет другим местам и сетям", - заявил Гани.

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