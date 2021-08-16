Это станет концом ФРГ как промышленной державы

Новое правительство Германии, если его возглавит канцлер от партии "Зеленых", может отказаться от газопровода "Северный поток-2". Но такое решение станет гибелью ФРГ как развитой промышленной страны, заявил председатель партии "Альтернатива для Германии" Йорг Мойтен.

Политик отметил, что его партия едва ли войдет в новый кабинет – поскольку не видит партий, с которыми можно было бы составить коалицию. Мойтен в интервью "Известиям" выразил сомнении е, что новое федеральное правительство даст хоть какой-то значимый импульс отношениям с Россией.

В числе особо серьезных ошибок кабинета Ангелы Меркель лидер "АдГ" назвал непродуманный отказ от мирного использования ядерной энергетики. В результате в Германии возникла критическая ситуация в энергетической отрасли – так что "Северный поток – 2" стал просто незаменим. При этом, считает, Мойтен, новый кабинет во главе с "Зелеными" может "перерезать" эту жизненно важную для ФРГ артерию – что станет концом Германии как развитой промышленной державы.

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