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Москвичам рассказали, где можно задать вопросы об онлайн-голосовании

08:30
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Есть множество вариантов, как это сделать

Жители столицы могут задать на горячей линии вопросы по онлайн-голосованию на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Обратиться за пояснениями можно по номеру +7 (495) 539-56-56.

"Операторы кол-центра расскажут, как подать заявление на электронное голосование, что делать, если во время регистрации произошла ошибка или избирателю пришел отказ в регистрации", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Задать вопрос также можно с помощью чат-бота mos.ru и по электронной почте support-vybory@mos.ru. Помимо этого, все данные об электронном голосовании собраны в специальном разделе на официальном сайте мэра (mos.ru).

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по соответствующей ссылке.

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