ФСБ раскрыла планы Японии применить чумную бомбу в 1944 году

Испытывали ее на советских и китайских гражданах

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Это следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ России.

О планах Японии стало известно из протоколов допросов главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады в рамках Хабаровского процесса. В ходе них бывшему главкому зачитали показания свидетеля Мацумуры, в которых он утверждал, что осенью 1944 года устно доложил Ямаде о применении бактериологической бомбы "системы Исии". Высокопоставленный военный признался, что одобрил этот доклад.

Бомба "системы Исии" получила название в честь генерал-лейтенанта Сиро Исии. Она должна была продемонстрировать возможность максимально эффективного применения бактериологического оружия. Главная особенность этой бомбы заключалась в том, что у нее был керамический корпус, начиненный чумными блохами. Бомба взрывалась бы на высоте 50-100 метров над поверхностью земли, что обеспечивало максимально широкое заражение местности, пишет РИА Новости.

Кроме того, из допросов Отодзо Ямады стало известно, что спецслужбы в годы Второй мировой войны испытывали на гражданах СССР, Китая и других стран, заподозренных в антияпонской деятельности, бактериологическое оружие и подвергали их мучительной смерти. Иностранцы, а также граждане Японии, содержались в тюрьме спецотряда 731 Квантунской армии.

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