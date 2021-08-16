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В Роспотребнадзоре рассказали о снижении качества жизни после COVID-19

08:54
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Постковидный синдром может длиться до полугода

Около трети переболевших коронавирусом не могут вернуться к полноценной жизни даже спустя три-четыре месяца после болезни. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова. По ее словам, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни.

При легком течении болезни выздоровление наступает примерно через 2 недели, а при среднем и тяжелом – через три-шесть недель. Постковидный синдром в большинстве случае постепенно проходит в течение полугода, однако у некоторых сохраняется дольше. При этом длительность восстановления не всегда связано с тяжестью течения болезни, подчеркнула Омарова.

"Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ", - заявила Омарова агентству РИА Новости.

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