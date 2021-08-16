Бежавшего президента Афганистана не нашли в соседних государствах

Астана и Душанбе не имеют данных о местонахождении Гани

Самолет с президентом Афганистана Ашрафом Гани на борту не входил в воздушное пространство Казахстана. В этой стране афганского лидера нет, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Нет президента Афганистана и в Таджикистане. Ранее Министерство иностранных дел страны опровергло сообщения о том, что Ашраф Гани посещал республику в минувшие выходные. Известно, что самолет с афганским лидером на борту вылетел из аэропорта Кабула накануне. Гани заявил: он покинул страну, чтобы "предотвратить бойню".

15 августа боевики запрещенного в России движения "Талибан" окружили столицу страны Кабул, а в ночь на понедельник заявили, что война в Афганистане окончена. Утром 16 августа появились сообщения, что американские военные, охраняющие аэропорт Кабула, стреляют в воздух – на летное поле прорвалась огромная толпа, передает ТАСС.

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