Коты на деревьях: видео пострадавшего от наводнения Крыма

Только в Керчи за сутки выпало около двух месячных норм осадков

Сирены оповещения о чрезвычайной ситуации в воскресенье ночью сработали сразу в трех городах Краснодарского края. Из-за сильных дождей большая вода пришла в жилые дома. Обесточены целые районы. Во власти циклона оказался и Крым. Движение общественного транспорта частично прекращено.

Вода пришла ночью и заблокировала жителей многоквартирных домов. Выбраться невозможно. Да и во дворе сейчас где-то по пояс. Сапоги не спасают – приходится выливать воду.

Затоплены подвалы и первые этажи. Внутри машин ил – их не успели убрать с улиц. Думали, что пик паводка уже пройден. Штормовое предупреждение пришло накануне поздно вечером. Предыдущие три дня экстренные службы практически не допустили подтоплений. Поэтому сегодняшние последствия стали полной неожиданностью, но паники нет.

Коты спасаются на деревьях и балконах. Ежик застрял на небольшом островке – переместили его на деревянный плот. Такой бассейн понравился разве что лабрадору Фроше – собака водоплавающая и прогулка для нее теперь одно удовольствие.

Открыты ворота порта, чтобы через них вода уходила в море. Автомобили, получившие гидроудар, вытягивают из потока КамАЗами. В центре перекрыто движение. В некоторых районах спасатели используют надувные лодки. Росгвардия перевозит людей на "Уралах".

Циклон "Зарема" бушует над Керченским полуостровом и Краснодарским краем уже четвертый день. Этой ночью сирены оповещения о ЧС заработали в Крымске, Новороссийске и Геленджике. По улицам курорта сошли мощные потоки. Сложная ситуация сейчас на Азовском побережье.

Один из районов города Темрюк постоянно находится под угрозой подтопления. В 2002 году вода сюда пришла со стороны реки Кубань. Тогда там поставили дамбу. Сейчас вода пришла со стороны города и вновь встала во дворах местных жителей. Вода стоит в домах, пропал весь урожай и когда вода сойдет – неизвестно, потому что дожди продолжаются.

Большинство домов здесь традиционно строили из самана. Кирпич из глины и соломы быстро намокает. Эти стены не выдержали и рухнули.

Циклон не отступает. Синоптики обещают дождь, град, усиление ветра, смерчи и сход селевых потоков в горной местности.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram