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Нулевая видимость: дым от пожаров в Якутии растянулся на сотни километров

11:54
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Десятки рейсов задерживаются

В Якутии наращивают группировку спасателей для борьбы с лесными пожарами. К тушению привлекли уже 5 тысяч человек, почти 900 единиц спецтехники. Огнем охвачено около полутора миллионов гектаров леса, то и дело возникают новые очаги, сообщает "ТВ Центр".

Под угрозой - несколько поселков, чтобы защитить их, специалисты расширяют противопожарные полосы. Дым растянулся на сотни километров. В Якутске лаборатории зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе.

Из-за нулевой видимости невозможно поднять в небо пожарную авиацию. А в аэропорту задержано несколько десятков гражданских рейсов.

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