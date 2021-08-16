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В Испании из-за аномальной жары раздают воду туристам

11:55
  • понедельник
  • 16 августа 2021

В стране - природные пожары

Борьба с опустошительными природными пожарами идёт и в Испании. Огонь полыхает в центральных и восточных провинциях страны. Уничтожены десятки тысяч гектаров леса, эвакуированы несколько населённых пунктов. Схожая ситуация и в Израиле, где огонь подбирается к древнему Иерусалиму.
Пожар удалось остановить в 60 километрах от Якутска

Над всей Испанией оранжевое небо. Из-за ярких всполохов огня ночью светло, как днём. Зарево лесных пожаров видно от восточного побережья. Температура горения - больше 100 градусов по Фаренгейту. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Полыхают Иберийские горы. Уже уничтожены 500 гектаров леса.

В зоне риска - соседние муниципалитеты. Из-за опасного приближения огня сотни людей были вынуждены покинуть свои дома в Кастельоне, что недалеко от Валенсии. Пожарные команды по всей стране - в режиме повышенной готовности. В Навалакрусе, Эль-Расо и Азуебаре к тушению пожаров привлечены офицеры военных подразделений. Неконтролируемые пожары - следствие экстремально высоких температур. Очередная волна летнего тепла пришла на в Испанию на прошлой неделе.

В Севилье сотрудники полиции раздают воду туристам и местным жителям и инструктируют, как вести себя в жару. Температура воздуха достигает пиковых значений. Такие погодные рекорды многим не по душе.

Доступ в парки, пешие прогулки, кемпинги и барбекю в горных районах - под строгим запретом. Места у воды занимают с боем. Средиземноморский климат, который в Валенсию привлекает туристов со всего света, в этом году, скорее, тропический.

Огонь подбирается к Иерусалиму. Из пяти районов западнее израильской столицы были эвакуированы более трех тысяч человек.  Пожарным удалось предотвратить уничтожение нескольких населенных пунктов. У специалистов есть все основания предполагать, что источником пожара были человеческие действия, пока непонятно — преднамеренные или по неосторожности.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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