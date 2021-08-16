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Почти 1300 погибших: в Гаити переполнены больницы после землетрясения

12:06
  • понедельник
  • 16 августа 2021

В стране введен режим ЧП

Число жертв разрушительного землетрясения в Гаити возросло до почти 1300 человек. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести. Более шести тысяч получили травмы и увечья.
Видео мощного землетрясения в Гаити

В стране переполнены больницы, не хватает медикаментов. Несколько государств Карибского региона уже направили на Гаити отряды спасателей и гуманитарную помощь, сообщает "ТВ Центр".

Землетрясение произошло в субботу, за ним последовала серия сильных повторных толчков. На юге страны разрушено около 13 тысяч зданий. Режим чрезвычайного положения введён сроком на месяц.

Тем временем поисково-спасательным работам может помешать ещё одно стихийное бедствие: к острову приближается тропический шторм "Грейс".

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