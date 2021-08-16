Более 60 стран выступили с заявлением по ситуации в Афганистане

Они призвали обеспечить безопасный выезд из страны

Срочные новости продолжают приходить из Афганистана. Утром под контроль талибов без боя перешёл Кабул. Со взятием столицы боевики заявили об окончании войны. А в городском аэропорту царит настоящий хаос: западные страны спешно вывозят сотрудников своих посольств, а афганцы умоляют взять их с собой и в отчаянии штурмуют самолёты. Американские военные уже применили оружие, погибли несколько человек.

Уже почти сутки тысячи афганцев штурмуют кабульский аэропорт. После того, как вооруженные силы запрещенного в России движения "Талибан" вошли в столицу, ее воздушная гавань стала единственным местом, которое пока не занято боевиками и откуда можно вылететь из страны. Остальные погранпереходы закрыты.

Покидающие Афганистан американские войска в первую очередь эвакуируют своих граждан и, чтобы усмирить толпу, собравшуюся в аэропорту, применяют оружие.

"Мы работаем над тем, чтобы наши соотечественники были в безопасности. Идет эвакуация посольства в аэропорт. Президент направил дополнительные силы для обеспечения безопасности наших граждан", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стремительное наступление "Талибана" (запрещено в России) началось после того, как президента Джо Байден распорядился вывести американские войска из Афганистана, где они пребывали последние 20 лет, а теперь должны покинуть страну до 31 августа. Воспользоваться ситуацией не замедлили боевики и буквально за считанные дни взяли всю территорию под контроль.

Представители "Талибана" говорят, что намерены проводить мирную политику и не будут мстить тем, кто сотрудничал с американскими военными и правительством. Но жители хорошо помнят, что творилось при власти талибов два десятилетия назад и теперь ожидают самого худшего. Так, после взятия города Газни боевики сразу же расстреляли представителей сопротивления.

Страну покинул действующий президент Афганистана. Из Кабула он вылетел в неизвестном направлении и, где сейчас находится, не ясно. К соотечественникам Ашрам Гани обратился в соцсети:

"Сегодня я оказался перед сложным выбором: встать лицом к лицу с вооружённым талибами, которые хотели захватить президентский дворец, или покинуть родную страну, защите которой я посвятил последние 20 лет. Если бы я остался, огромное количество наших соотечественников столкнулись бы с разрушением Кабула. Это была бы огромная гуманитарная катастрофа для шестимиллионного города. Поэтому, чтобы избежать кровопролития, я решил, что лучше уйти".

Вот только миллионам граждан Афганистана некуда бежать. В Вашингтоне сотни выходцев из этой страны пришли к белому дому с лозунгами "Байден нас предал". По их мнению, именно решение американской администрации о выводе войск позволило "Талибану" взять реванш.

Экс-президент США Дональд Трамп не упустил возможности высказаться в отношении политики Байдена. Происходящее он назвал одним из самых грандиозных поражений в истории Америки. Сам Байден обещал в ближайшие дни выступить со специальным обращением. А пока он собирается с мыслями, более 60 стран приняли совместное заявление, в котором призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана для его граждан и иностранцев.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram