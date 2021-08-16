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Более 60 стран выступили с заявлением по ситуации в Афганистане

11:54
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Они призвали обеспечить безопасный выезд из страны

Срочные новости продолжают приходить из Афганистана. Утром под контроль талибов без боя перешёл Кабул. Со взятием столицы боевики заявили об окончании войны. А в городском аэропорту царит настоящий хаос: западные страны спешно вывозят сотрудников своих посольств, а афганцы умоляют взять их с собой и в отчаянии штурмуют самолёты. Американские военные уже применили оружие, погибли несколько человек.

Уже почти сутки тысячи афганцев штурмуют кабульский аэропорт. После того, как вооруженные силы запрещенного в России движения "Талибан" вошли в столицу, ее воздушная гавань стала единственным местом, которое пока не занято боевиками и откуда можно вылететь из страны. Остальные погранпереходы закрыты.

Покидающие Афганистан американские войска в первую очередь эвакуируют своих граждан и, чтобы усмирить толпу, собравшуюся в аэропорту, применяют оружие.

"Мы работаем над тем, чтобы наши соотечественники были в безопасности. Идет эвакуация посольства в аэропорт. Президент направил дополнительные силы для обеспечения безопасности наших граждан", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стремительное наступление "Талибана" (запрещено в России) началось после того, как президента Джо Байден распорядился вывести американские войска из Афганистана, где они пребывали последние 20 лет, а теперь должны покинуть страну до 31 августа. Воспользоваться ситуацией не замедлили боевики и буквально за считанные дни взяли всю территорию под контроль.

Представители "Талибана" говорят, что намерены проводить мирную политику и не будут мстить тем, кто сотрудничал с американскими военными и правительством. Но жители хорошо помнят, что творилось при власти талибов два десятилетия назад и теперь ожидают самого худшего. Так, после взятия города Газни боевики сразу же расстреляли представителей сопротивления.

Страну покинул действующий президент Афганистана. Из Кабула он вылетел в неизвестном направлении и, где сейчас находится, не ясно. К соотечественникам Ашрам Гани обратился в соцсети:

"Сегодня я оказался перед сложным выбором: встать лицом к лицу с вооружённым талибами, которые хотели захватить президентский дворец, или покинуть родную страну, защите которой я посвятил последние 20 лет. Если бы я остался, огромное количество наших соотечественников столкнулись бы с разрушением Кабула. Это была бы огромная гуманитарная катастрофа для шестимиллионного города. Поэтому, чтобы избежать кровопролития, я решил, что лучше уйти".

Вот только миллионам граждан Афганистана некуда бежать. В Вашингтоне сотни выходцев из этой страны пришли к белому дому с лозунгами "Байден нас предал". По их мнению, именно решение американской администрации о выводе войск позволило "Талибану" взять реванш.

Экс-президент США Дональд Трамп не упустил возможности высказаться в отношении политики Байдена. Происходящее он назвал одним из самых грандиозных поражений в истории Америки. Сам Байден обещал в ближайшие дни выступить со специальным обращением. А пока он собирается с мыслями, более 60 стран приняли совместное заявление, в котором призвали обеспечить безопасный выезд из Афганистана для его граждан и иностранцев.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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