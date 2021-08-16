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В Москве обсудили, как поддержать людей с инвалидностью

12:15
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Был предложен ряд важных инициатив

Как поддержать людей с инвалидностью и сделать их жизнь комфортнее? Этот вопрос обсуждали в понедельник на круглом столе в штабе "Единой России".

Участники дискуссии предложили целый ряд важных инициатив. Это в том числе расширение списка жизненно необходимых и важных лекарств. Отмена транспортного налога. Повышение выплат по уходу за взрослыми инвалидами до прожиточного минимума. Важной задачей остается и создание удобной инфраструктуры - многое для этого уже сделано, но впереди еще большой пласт работы.

"Те дома, которые строятся сейчас, те детские поликлиники, ТЦ, магазины, физкультцентры - все новое, что строится, должно изначально быть направлено на то, что сюда может заехать человек на инвалидной коляске. Или мама с коляской. Мы предлагаем сделать карту непроходимых мест каждого района", - отметила Татьяна Буцкая.

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