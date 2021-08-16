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Cтатус объектов культурного наследия получат 20 зданий в центре Москвы

12:07
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Документы уже поданы волонтерами

Почти восемь тысяч москвичей выступили в поддержку инициативы по приданию статуса объектов культурного наследия 20 историческим зданиям в центре столицы.

Документы волонтёры в понедельник подали в Департамент культурного наследия города, сообщает "ТВ Центр". Активисты выразили обеспокоенность состоянием некоторых значимых исторических объектов и отметили необходимость сохранять дух и самобытность старой Москвы.

"Это наша связь с историей, это то, что объединяет поколения и то, что даёт нашим детям и внукам осознание того, где они живут, какой исторический масштаб этого города", - отметил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.

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