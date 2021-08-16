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Стартовал финал конкурса "Моя страна - Моя Россия"

12:17
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Номинация - "Моя предпринимательская инициатива"

В понедельник стартовал финал всероссийского конкурса "Моя страна - Моя Россия" в номинации "Моя предпринимательская инициатива". Он проходит в онлайн-формате.

Победители предыдущего, заочного этапа, теперь защищают свои проекты по развитию регионов перед экспертами, сообщает "ТВ Центр". Организаторы отмечают: благодаря конкурсу у ребят появилась возможность реализовать самые амбициозные идеи и получить поддержку в своих начинаниях.

"Я хочу ещё раз поздравить вас с тем, что вы стали частью 8-миллионного сообщества президентской платформы "Россия - страна возможностей", которая объединяет самых активных, целеустремленных и амбициозных граждан нашей страны. Перед вами тысяча возможностей, используйте каждую из них", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

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