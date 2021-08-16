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Сирийские водолазы готовятся к Армейским международным играм

12:14
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Тренировки ведтся в Латакии

22 августа стартуют седьмые Армейские международные игры. В них примут участие 96 стран. В соревнованиях уже в третий раз выступит команда сирийских водолазов. Сейчас она готовится на побережье Средиземного моя в провинции Латакия. И хотя подводники используют не самое современное оборудование, рассчитывают показать хороший результат. В прошлый раз они завоевали третье место.

Подробнее – в репортаже Павла Прокопенко

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