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Собянин рассказал о главных находках московских археологов за последние годы

09:19
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Москва - настоящий клад для "историков с лопатой"

Сергей Собянин представил главные находки археологов столицы за последние годы. В новой записи в блоге на его персональном сайте мэр Москвы поздравил археологов с профессиональным праздником, который отмечался 15 августа. 

"Москва - настоящий клад для "историков с лопатой". Археологические исследования проводятся в столице уже более двух веков. И тем не менее каждый год приносит все новые и новые находки. Только за последние 10 лет московские археологи обнаружили порядка 60 тысяч ценных артефактов", - написал Собянин.

Мэр отметил, что крупнейшей археологической площадкой последних лет стало Зарядье. Там были обнаружены уникальный клад – 34 тыс. серебряных копеек XV-XVII вв и берестяная грамота по "новгородскому стандарту".

Также мэр упомянул остатки фундаментов исторических построек, мостовых и прочие памятники архитектуры минувших столетий. Самый известный пример создания археологического музея под открытым небом – фрагмент каменного основания стены Белого города XVI в. на Хохловской площади.

До конца этого года полевые работы будут развернуты в Москве на более чем 800 площадках. Самые интересные из них – на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде и Новодевичьего монастыря, на месте бывших Теплых торговых рядов Китай-города, а также на пересечении улицы Сретенка и Пушкарева переулка, отметил Собянин.

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