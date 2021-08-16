Число случаев коронавируса в мире превысило 207 миллионов

Коэффициент смертности на 1 миллион населения составил 561,3.

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 207 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 16 августа, с начала пандемии число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире составило 207 206 003. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний за это время достигло 4 361598 человек, сообщают в университете.

Портал Worldometer, в свою очередь, подсчитал, что на 1 миллион населения планеты составил на утро 16 августа 561,3. Лидером по числу заразившихся остаются США, где выявлено 36 678 865 инфицированных COVID-19. Здесь выше и коэффициент смертности - на 1 миллион американцев скончалось 1 914 человек. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 225 513, в Бразилии - 20 364 099.

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