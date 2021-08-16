ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число случаев коронавируса в мире превысило 207 миллионов

09:27
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Коэффициент смертности на 1 миллион населения составил 561,3.

Число зафиксированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 207 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом опубликовал американский университет Джонса Хопкинса.
Мясников рассказал о роли алкоголя в профилактике коронавируса

По информации, полученной на утро 16 августа, с начала пандемии число зарегистрированных заражений COVID-19 в мире составило 207 206 003. Число жертв связанных с коронавирусом заболеваний за это время достигло 4 361598 человек, сообщают в университете.

Портал Worldometer, в свою очередь, подсчитал, что на 1 миллион населения планеты составил на утро 16 августа 561,3. Лидером по числу заразившихся остаются США, где выявлено 36 678 865 инфицированных COVID-19. Здесь выше и коэффициент смертности - на 1 миллион американцев скончалось 1 914 человек. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 225 513, в Бразилии - 20 364 099.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.