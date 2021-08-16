Три десятка человек эвакуированы после взрыва газа в Симферополе

Двое жителей дома пострадали

Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в Симферополе. Инцидент произошел в многоэтажном здании на улице Тургенева, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

"Хлопок бытового газа произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Последующего горения не последовало. Пока проводилась проверка дома, из него было эвакуировано 32 человека, в том числе семь детей", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, разрушений несущих конструкций не последовало. После проверки все жители вернулись в свои квартиры. Двоим из них потребовалась медицинская помощь, передает РИА Новости.

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