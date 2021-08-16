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США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики

10:30
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Без него вести торговлю будет сложно

Министерство торговли США начало расследования на предмет нерыночности российской экономики.

Ведомство намерено провести антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония из России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление Минторга. Американские компании, якобы предоставили достаточное количество доказательств, чтобы лишить Россию статуса страны с рыночной системой экономики.

Минторг США в своих доводах ссылается на закон о тарифах от 1930 года в котором прописаны шесть критерий соответствия. Если страна не соответствует какому-то критерию, то Минторг США может квалифицировать страну ка нерыночную. 

Статус рыночной экономики очень значим для экспортеров, без него вести торговлю будет сложно.

Российскую экономику признали рыночной 19 лет назад - 1 апреля 2002 года. Значимость события была такова, что об этом решении заявил тогдашний президент США Джордж Буш в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

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