ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таджикские СМИ нашли президента Афганистана в Омане

10:21
  • понедельник
  • 16 августа 2021

Ранее сообщалось, что Гани находится в Таджикистане

Уехавший из Афганистана президент Ашраф Гани, предположительно, находится в Омане. Туда он улетел после короткого пребывания в столице Таджикистана Душанбе.

О местонахождении афганского президента сообщает "Интерфакс" со ссылкой на таджикскую службу "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом) со ссылкой на свои источники. По его данным, пролет Гани в Оман согласовали власти Узбекистана, Туркменистана и Ирана.

Как сообщает радиостанция, дочь маршала Абдурашида Дустума Рохила в своем инстаграме также написала, что самолет Гани, покружив над Душанбе, взял курс на Оман.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как Ашраф Гани садится в самолет в аэропорту Кабула. Власти Таджикистана ранее отрицали, что президент Афганистана прилетел в страну.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Ашраф Гани (на втором плане)
Ашраф Гани (на втором плане)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.