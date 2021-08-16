Таджикские СМИ нашли президента Афганистана в Омане

Ранее сообщалось, что Гани находится в Таджикистане

Уехавший из Афганистана президент Ашраф Гани, предположительно, находится в Омане. Туда он улетел после короткого пребывания в столице Таджикистана Душанбе.

О местонахождении афганского президента сообщает "Интерфакс" со ссылкой на таджикскую службу "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом) со ссылкой на свои источники. По его данным, пролет Гани в Оман согласовали власти Узбекистана, Туркменистана и Ирана.

Как сообщает радиостанция, дочь маршала Абдурашида Дустума Рохила в своем инстаграме также написала, что самолет Гани, покружив над Душанбе, взял курс на Оман.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как Ашраф Гани садится в самолет в аэропорту Кабула. Власти Таджикистана ранее отрицали, что президент Афганистана прилетел в страну.

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