Тысячи афганцев пытаются покинуть занятый талибами Кабул. Видео

В аэропорту столицы Афганистана слышны выстрелы
Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пассажирском терминале аэропорта Кабула, в который стекаются тысячи людей, чтобы улететь из Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
Ранее сообщалось, что в аэропорту прозвучали выстрелы. По данным France-Presse, стрельбу открыли американские военные. Утверждается, что они стреляли в воздух.
В настоящее время тысячи афганцев штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь покинуть страну, захваченную запрещенным в России движением "Талибан". При этом, как утверждает спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, обстановка в Кабуле "на удивление спокойная". Его слова приводит агентство ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram