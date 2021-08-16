Тысячи афганцев пытаются покинуть занятый талибами Кабул. Видео

В аэропорту столицы Афганистана слышны выстрелы

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пассажирском терминале аэропорта Кабула, в который стекаются тысячи людей, чтобы улететь из Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что в аэропорту прозвучали выстрелы. По данным France-Presse, стрельбу открыли американские военные. Утверждается, что они стреляли в воздух.

В настоящее время тысячи афганцев штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь покинуть страну, захваченную запрещенным в России движением "Талибан". При этом, как утверждает спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, обстановка в Кабуле "на удивление спокойная". Его слова приводит агентство ТАСС.

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