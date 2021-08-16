ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тысячи афганцев пытаются покинуть занятый талибами Кабул. Видео

10:52
  • понедельник
  • 16 августа 2021

В аэропорту столицы Афганистана слышны выстрелы

Не менее пяти человек погибли в результате стрельбы в пассажирском терминале аэропорта Кабула, в который стекаются тысячи людей, чтобы улететь из Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что в аэропорту прозвучали выстрелы. По данным France-Presse, стрельбу открыли американские военные. Утверждается, что они стреляли в воздух.

В настоящее время тысячи афганцев штурмуют аэропорт Кабула, пытаясь покинуть страну, захваченную запрещенным в России движением "Талибан". При этом, как утверждает спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, обстановка в Кабуле "на удивление спокойная". Его слова приводит агентство ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Жители Афганистана
Жители Афганистана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.