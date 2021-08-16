В России назвали спонсоров талибов

Москва и Вашингтон не прекращают следить за ситуацией

Запрещенная в России организация "Талибан" получает деньги от исламского фонда стран Персидского залива.

Об этом заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Он отметил, в что в последние годы талибам никто не поставлял оружие. Они сами его отбирали у афганцев.

"Пока талибы воевали с правительственными войсками, они успешно покупали оружие со складов афганской армии и полиции, а также брали боеприпасы, а что-то брали в ходе боевых действий", - сказал он в эфире "Эха Москвы".

Ответственность за происходящее в Афганистане и захват власти талибами – результат провала американской политики в Афганистане. Для Москвы захват Кабула стал полной неожиданностью.

По словам Кабулова, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по Афганистану и следят за ситуацией.

Талибы вошли в столицу Афганистана – Кабул. Под их контролем находятся более 90% афганских государственных зданий и почти все основные контрольно-пропускные пункты. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В "Талибане" заявили, что война окончена, в ближайшее время будет определена форма правления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram